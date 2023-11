Empresario Carlos Ríos fue retenido, pero logró escaparse: Claudia López dio detalles

La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, entregó detalles sobre la desaparición del empresario Carlos Ríos en la mañana de este lunes festivo, recalcando que el hombre fue retenido, atracado y agredido de la misma forma que el actor Juan Pablo Raba en los cerros orientales.

De acuerdo con la Alcaldesa, el empresario fue interceptado por 12 sujetos quienes querían hurtarle sus pertenencias y como no llevaba ningún objeto los retuvieron con el fin de pedir dinero, sin embargo, este logró escaparse y se escondió toda la tarde “al arribar al PMU el señor Carlos Ríos nos informa que al igual que a Juan Pablo Raba lo atracaron y agredieron caminando en los cerros orientales. A ambos nuestra solidaridad”.

Asimismo, dijo que “En un descuido se les voló y luego lo encontró la Policía. Durante la mañana escuchó y vio el helicóptero Halcón de Policía buscándolo pero no logró que lo visualizaran. Finalmente con habilidad logró protegerse hasta que lo encontró la Policía. Le he expresado nuestra solidaridad y él me ha expresado su gratitud por el dispositivo de búsqueda y rescate que se hizo”.

Al respecto, el secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia dijo que “el señor Carlos está bien, será trasladado a un centro hospitalario, a las 9 am fue interceptado por los delincuentes, lo intimidaron y lo subieron un poco más al monte, luego lo golpearon y en un descuido él se arrojó por el bosque, luego el canino Romina lo encontró con el helicóptero, tuvimos el acompañamiento con una de sus hijas”.

Cabe recordar que la comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Sandra Patricia Hernández, informó que fue encontrado el empresario Carlos Ríos a las 3 de la tarde en los cerros orientales de la ciudad y de quien no se tenía conocimiento de su paradero desde ese instante.

La Comandante concluyó que “ayer estas personas estaban realizando el mismo recorrido, creemos que se tratan de los mismos delincuentes que atacaron a Juan Pablo Raba, estamos mirando por parte de los retratos para lograr su plena identificación y la captura de ellos, al parecer, serían personas extranjeras”.