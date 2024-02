En 27% aumentaron los casos de abuso y violencia escolar en colegios de Bogotá

La concejal de Bogotá, Diana Diago, denunció que en el año 2023 se presentó un aumento del 27% en casos de abuso y violencia escolar en colegios públicos, por lo que ha pedido apoyo urgente a la administración de Carlos Fernando Galán para combatir la problemática.

"El abuso puede ser propinado por parte de familiares, otros estudiantes, administrativos y profesores del entorno escolar y externos. El abuso también se puede presentar por negligencia, por abandono y por violencia económica, pero estos casos se presentan en menor medida", sostuvo la concejal.

Asimismo, explicó que, según datos aportados por la Secretaría de Educación, por medio del boletín Anual de Sistema de Alertas, en Bogotá se presentaron al menos 26.201 casos de abuso y violencia escolar, lo que corresponde a un aumento del 27% comparado con el 2022, es decir 5,695 casos de más.

Ante esto, la concejal arremetió contra la alcaldía de Galán, resaltando que no se ha prohibido el consumo de droga en espacio público y no se ha informado que planes existen para mitigar los casos de abuso o violencia a niños "No podemos permitir que el abuso tanto físico, sexual y psicológico se vuelva una constante en los colegios”, sostuvo.

"Los casos de violencia sexual y física están en entornos escolares están disparados. Me preocupa de sobre manera que en entre el 2022 y el 2023, el 70% de los casos de abuso sexual correspondan a mujeres. La Secretaría de Educación, en cabeza de Isabel Segovia, debe implementar nuevas estrategias para mitigar los casos de abuso a estudiantes", dijo.

La concejal concluyó que la violencia sexual tuvo 483 casos de más, la violencia física tuvo 1.497 más casos que en el 2022, la violencia psicológica tuvo un aumento de 1.808 casos y de igual manera la negligencia tuvo un aumento de 1.692 casos, pidiendo ayuda para priorizar el tema.