Tras decretarse la alerta naranja en Bogotá y la cuarentena estricta en algunas localidades de la ciudad, la secretaria de Educación, Edna Bonilla, dio a conocer que por ahora el retorno a clases no será posible en el mes de agosto ni en lo que queda del año, como se tenía previsto iniciar un plan piloto.

Según la funcionaria, "no están dadas las condiciones, no podemos regresar, cuando se cumplan los tres criterios como la disminución de la curva, la disminución de la positividad de los casos y el control de brotes, mientras que eso no se dé continuaremos con la estrategia 'Aprende en Casa' con la labor de los maestros, por ahora Bogotá no retorna a las clases presenciales. "

Lea también: Así avanza la cuarentena sectorizada en ocho localidades de Bogotá

"Bogotá ha tomado la decisión de no retornar a la presencialidad, en el inmediato plazo no van a estar dadas las condiciones, hemos establecido unos criterios que nos permitirían pensar en un eventual regreso progresivo, pero hoy clarísimamente no están dadas las condiciones", indicó.