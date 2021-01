En Bogotá no hay camas de Cuidados Intensivos: Asociación de Especialistas en Urgencias

El colapso de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) donde no se tendría disponibilidad de camas para pacientes contagiados de covid-19 y también afectados por otras enfermedades, tienen en alerta máxima al personal de la salud de la ciudad de Bogotá.

En diálogo con RCN Radio, la vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Especialistas en medicina de Urgencias y Emergencias (ACEM), Juliana Granada, afirmó que la situación es muy crítica ya que no se está prestando una adecuada atención a pacientes que están haciendo fila para ingresar a una UCI.

“Nuestra gran preocupación es que desde el servicio de urgencias hemos visto que las UCI colapsaron, no tenemos camas a pesar de las estadísticas que vemos. Nuestros servicios de urgencias están manejando entre cuatro a seis pacientes ventilados, que se están demorando un promedio de entre tres a cuatro días para obtener una camas de UCI, lo que no hace pensar que no hay disponibilidad”, subrayó.