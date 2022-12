La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, lanzó de nuevo dardos a la justicia colombiana, mencionando que en la ciudad no se negocia con los delincuentes, sino que se envían a la cárcel.

De acuerdo con la mandataria, en lo que va en su administración se han desarticulado nueve bandas de crimen organizado transnacional ilícitas, que delinquían en la capital del país.

“Esa es la política de justicia en Bogotá, en la ciudad no hay ‘Donbernabilidad’, no hay pactos con los criminales, en Bogotá se aplica la constitución y la ley, nosotros no nos sentamos a charlar con el ‘Tren de Aragua’ lo que hicimos fue someterlos a la justicia”, sostuvo López.

“La Policía los investigó, hizo inteligencia y los metió a la cárcel, también a 'Los Maracuchos'. Otras 400 bandas de microtráfico y de diferentes delitos las desarticulamos. Esperamos trabajar de la mano con los fiscales o jueces por la seguridad que nos piden los ciudadanos”, manifestó la funcionaria.

La declaración se dio en medio de la entrega del nuevo Comando de la Policía de Bogotá, donde la alcaldesa argumentó que el lugar será especializado para planear y organizar los operativos que se necesiten en la ciudad.

Además de ser un espacio de refugio para todas las especialidades de la institución. Claudia López también resaltó que la Fiscalía General de la Nación y los jueces no han sido eficaces para judicializar a los delincuentes que cometen delitos de menor cuantía.

”La Fiscalía y la justicia es muy buena para desarticular criminales pero esperamos que también lo sea para judicializar y dejar tras las rejas a los atracadores que capturamos en flagrancia”, finalizó la alcaldesa.

Por el momento, López concluyó comentado que no se dará “regalos” a cada delincuente mientras sea alcaldesa, además que espera la respuesta por parte de los jueces.

