En Día sin IVA, ¿pueden ir a comprar quienes tienen pico y cédula?

Vestuario, electrodomésticos o elementos deportivos están listos para la venta en el Día sin IVA, jornada que se cumplirá este viernes 19 de junio como parte de las medidas para la reactivación de la economía.

En ciudades como Bogotá, muchos ciudadanos se han preguntado si pueden o no salir a los establecimientos comerciales, luego de que se impusiera a partir de este martes la medida de ‘pico y cédula’ en toda la ciudad.

Y es que teniendo en cuenta que el Día sin IVA es el 19 de junio, las cédulas impares (1-3-5-7-9) no podrían salir al comercio para acceder a los precios bajos que alistan las grandes superficies.

En Bogotá, la alcaldesa Claudia López se adelantó al debate y dijo que no es posible que los ciudadanos con cédulas cuyo número terminen en número impar salgan al comercio.

“Estamos en una pandemia, no estamos de shopping. No estamos gastándonos lo que no tenemos, por eso debemos tener conciencia”, sostuvo López para explicar el porqué no pueden ir al comercio en esa jornada la cédulas impares.