En enero de 2021 se inicia el desmonte de la Policía de Tránsito en Bogotá

RCN Radio conoció que la Alcaldía de Bogotá ya tiene todo listo para el desmonte de la Policía de Tránsito en la ciudad a partir de próximo año.

La idea del distrito, es que a más tardar en enero del 2021, entre a operar el nuevo personal que se encargará de la movilidad en las vías.

Es decir, el cambio de uniformados de la Policía que vienen trabajando en la ciudad, se hará por civiles que serán capacitados por el distrito, para cumplir las funciones que ya vienen haciendo los agentes.

Así las cosas, se espera que el plan piloto arranque inicialmente con 43 civiles.

Entre tanto, la segunda fase de esta iniciativa de la Alcaldía se implementará con 300 agentes que irán entrando de manera progresiva el próximo año.

Sin embargo, la meta es llegar a más de 1000 que ingresarán en un periodo de tres años. "Me parece bueno, depronto así hay menos corrupción en el tema de comparendos, además la policía podría ayudar en otros temas, como la seguridad", dijo William Rodríguez, conductor de transporte público en la ciudad.

"El tema no es si son civiles o policías, el tema es que estén bien capacitados y no haya abusos (...) si la idea es para mejorar no veo porque no se pueda hacer, en muchas ciudades funciona así, no veo por que en Bogotá no se pueda", dijo por su parte Mario Díaz, conductor de la capital.

La figura de los agentes civiles ya funcionó en Bogotá hace 23 años bajo la administración de Antanas Mockus, pero el exalcalde Paul Bromberg desarticuló este cuerpo tras las denuncias por corrupción y politización.