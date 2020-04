A la plazoleta del 20 de Julio también llegaron algunos vendedores con la esperanza de ganarse la vida con algún producto en esta que sería, según ellos, la mejor venta del año. “Nos toca, porque no tenemos cómo comer. Imagínese cuánto llevamos sin hacer nada, yo vendo aquí cruces, imágenes, ruda, mejor dicho todo lo religioso, sino salimos no comemos”, señaló.

Lea también: Turismo registra pérdidas del 90 % durante la Semana Santa en Colombia

“Yo vendo velas a $2.000 y $5.000 de las más grandes, no he vendido una sola en días, de pronto a medida que vaya pasando el día mejore pero lo dudo, han sido días muy difíciles y no todos hemos recibido ayudas, yo soy informal, yo vivo del día a día. Cuando no vendo estoy jodido”, indicó.

También están quienes venden maíz para las palomas. “Tocó fue venir a alimentar a las palomas uno mismo porque esto está muy solo y es hasta entendible con todo esto que está pasando”, agregó.