En medio de la cuarentena 20 médicos han sido agredidos en Bogotá

El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, reveló que en medio del aislamiento obligatorio se han registrado 20 denuncias de agresiones contra médicos, enfermeras y demás personas de la salud que trabajan en diferentes hospitales de la ciudad.

De acuerdo con el funcionario, ya se adelantan las investigaciones correspondientes por esclarecer estos hechos.

"Ese es un tema que realmente nos preocupa porque aunque no son muchos los casos, unos han sido públicamente conocidos y otros no. En algunos casos inclusive cuando vamos y pedimos que nos denuncien les da miedo, pero estamos ejerciendo los temas de seguridad", dijo Acero.

El secretario de Seguridad de Bogotá manifestó que "es un temor a ese proceso de contaminación y gente irracional e intolerante, cree que atacando o retirando o señalando al personal de la salud pueden protegerse".

El funcionario señaló que "hemos atendido directamente, en muchos casos no son agresiones físicas, sino verbales como han denunciado, que salga del supermercado, que no suba al transporte público, que no se suba al ascensor, son discriminaciones odiosas y desde luego producen violencia al personal de salud".

Por último, Hugo Acero rechazó el ataque del que fue víctima una enfermera que trabaja en el Hospital de Meissen el pasado sábado, cuando dos personas la agredieron físicamente.

"Estamos mirando cámaras del sector para tratar de identificar a las personas que la agredieron. Estamos trabajando con la Secretaria de Salud para el personal de ese sector y las instalaciones. Es un plan que venimos ejecutando desde hace 20 días (...) ese miedo hace que algunas personas reaccionen así hacía el personal de la salud, por eso estamos diseñando este plan".