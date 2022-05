En medio de recusaciones y denuncias: así va la elección del contralor de Bogotá

En medio de cuestionamientos y recusaciones se ha llevado a cabo la elección del nuevo contralor de Bogotá, que estaría por definirse este martes 17 de mayo, después de que el Concejo resuelva las recusaciones sobre los cabildantes señalados de estar impedidos en la votación por conflicto de intereses.

Las polémicas han girado en torno a concejales que tendrían familiares trabajando en la Contraloría General de la República que desde el viernes fueron expuestas por medio de recusaciones que, finalmente no fueron aceptadas tras la votación de los mismos cabildantes. Esto, teniendo en cuenta el nuevo trámite de recusaciones que fue reformado por el colegiado en los primeros meses de este año.

¿Cuáles fueron los concejales denunciados?

Las recusaciones señalaban que los cabildantes estarían impedidos para votar al nuevo contralor por tener familiares o personas cercanas contratadas en la Contraloría General, en primer o segundo grado de consanguinidad.

Principalmente, fueron Humberto Amín (Centro Democrático), Andrés Onzaga (Alianza Verde), Rubén Torrado (Partido de la U), Pedro López (Cambio Radical), Samir Abisambra (Partido Liberal), Germán García (Partido Liberal), Armando Gutiérrez (Partido Liberal) y Rolando González (Cambio Radical) quienes son señalados de tener cónyuges y familiares trabajando en el órgano de control, según cita el diario El Espectador.

No obstante, varios de estos funcionarios han expresado no tener impedimentos para participar de la votación, como es el caso del concejal Rolando González, quien aseguró que su hermano se desvinculó de la Contraloría General en agosto del 2021, motivo por el cual no aceptaba la recusación.

Por su parte, Abisambra, a quien mencionaron de tener procesos de responsabilidad fiscal en la entidad, señaló que estos fueron archivados o no han avanzado, motivo por el cual también rechazó las recusaciones en su contra. A este argumento se habrían sumado otros concejales que fueron denunciados.

¿Quiénes son los candidatos a ser el nuevo contralor?

Son tres los aspirantes que este lunes 16 de mayo se presentaron al cabildo para exponer sus propuestas para ser elegidos como el nuevo contralor de la capital y quien reemplazará a José Enrique García, quien está en este cargo desde el pasado 1 de marzo.

Julián Mauricio Ruiz Rodríguez

La sesión empezó escuchando a Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, actual vicecontralor general de la República y quien también trabajó en la Fiscalía General de la Nación. En cuanto a su formación profesional, el candidato es abogado especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia y magister en Derecho de la Universidad Externado de Colombia.

En su intervención, Ruiz habló de su experiencia en cargos públicos y de cómo ha desempeñado su cargo en el órgano de control. Sobre sus propuestas, Ruiz afirmó: "El objetivo principal de mi labor será lograr mayores niveles de oportunidad y eficiencia en el control fiscal y en la vigilancia de los recursos de todos los bogotanos".

Sin embargo, cabe señalar que concejales como Diego Cancino, han cuestionado que este candidato haya fijado el valor porcentual del examen y la hoja de vida de los aspirantes a este cargo, además de revisar la resolución que estableció las reglas del proceso.