En Portal Américas piden reconsiderar libertad de la 'Primera Línea' para ser gestores de paz

Comerciantes cercanos al sector del Portal de las Américas en Bogotá, en diálogo con RCN Radio, se pronunciaron con respecto al anuncio realizado por parte del Gobierno Nacional, de designar a algunos de los integrantes de la denominada 'Primera Línea', como parte de un grupo de gestores de paz.

Los sectores están divididos. Allí se encuentran posiciones a favor y en contra de la medida; sin embargo, se percibe la preocupación por lo que vendrá en los próximos meses, teniendo en cuenta que muchos de ellos dejaron de lado su trabajo por la situación que se presentaba en ese momento.

Lea también: Aprueban en cuarto debate proyecto que reduce el receso legislativo de los congresistas

"Por la misma violencia que tienen ellos, no se pudo trabajar bien", precisó un comerciante del sector. Este grupo de trabajadores indicó que es fundamental que desde el Gobierno Nacional se adelanten mesas de trabajo y que por ende se establezcan compromisos, con el fin de garantizar que no se vulneren los derechos y que no se vuelva a tomar este sector de la ciudad denominado el "portal de la resistencia", como uno de los puntos de concentración de marchas y actos de vandalismo en este sector.

"Estoy de acuerdo desde que no se forme vandalismo, obviamente todos tenemos derechos de pelear por nuestros derechos pero no de la forma en la que están acostumbrados a hacerla que afecta al civil", indicó una ciudadana residente del sector.

Lea además: Abren investigación por caso de racismo y abuso contra dos niños en Boyacá

De igual forma, algunas de las personas destacaron la propuesta, precisando que es necesario que se brinden opciones que permiten brindar oportunidades a los integrantes de la 'Primera Línea', así como aportar al proyecto de paz que busca ejecutar en su gobierno el presidente Gustavo Petro.