En portales de Transmilenio se intensificó toma de pruebas gratuitas de Covid-19

Con la aplicación de al menos 140 exámenes por día, la Administración Distrital de Bogotá continúa realizando las pruebas gratuitas de COVID-19 en estaciones y portales de Transmilenio.

En esta oportunidad, RCN Radio acompañó el punto de pruebas ubicado en el portal de las Américas en el sur de Bogotá.

La jornada inició al rededor de las 10 de la mañana con la llegada del material utilizado para realizar la toma de muestras.

"Yo estoy acá porque hace unos días me he sentido con dolor de cabeza y fiebre, pero la EPS no me cubre el examen y no tengo dinero", explicó Marta Carcamo, quien desde tempranas horas hizo la fila para poder hacerse la prueba.

Como parte de la prueba y mientras esperaban ser atendidos, un grupo de empleados del sector salud tomaban algunos datos personales con el fin de contactarlos en caso de resultar positivos.

"En mi caso no he tenido síntomas, pero visité a un familiar que resultó enfermo y quiero salir de dudas", indicó José Rojas, otro bogotano que madrugó a hacer la fila para poder hacerse el examen.