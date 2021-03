En video | Mujer ebria le pegó a un soldado en unidad militar de Bogotá

Luego de increpar a uno de los soldados, la mujer golpea a uno de ellos en la cara con una cachetada. De inmediato interviene el oficial y le reclama por agredir al uniformado y le insiste en que debe irse del lugar.

“Hágame el favor y se retira… se retira. ¿Cómo le va a pegar al soldado? Retírese señora… no me le pegue al soldado. Usted está tomada señora, retírese, hágame el favor. No me la dejen entrar”, dijo el oficial.