Enfermera fue raptada por hombre que la seguía en Transmilenio: abusó de ella y luego la robó

El hombre con un arma blanca hizo caminar a la mujer hasta una residencia donde sucedió el ataque sexual. Sumado a esto, también accedió a las aplicaciones bancarias de la enfermera y le robó dinero.

"Eran las 6:30, ella venía hacia el trabajo, se bajó de la estación, el tipo se le acercó, la cogió y le quitó la chaqueta que ella traía y la amedrentó poniéndole un cuchillo al lado del abdomen y de ahí la recorrió mucho, tipo a las 8:30 la entró al barrio San Bernardo”, dijo el padre de la víctima a Citytv.

De acuerdo con el relato de la mujer, el agresor la llevó a un parque y allí la tuvo alrededor de unos 20 a 30 minutos, mientras le pidió las claves de las cuentas bancarias.

"No había personas por ahí que pudieran socorrerla, no había ninguna tienda ni siquiera a esa hora abierta. En esa habitación la agrede sexualmente, pegándole, le dice que ya la tiene ubicada, que sabe cuál es el sitio de trabajo, que no es la primera vez que hace esto y que a él no le interesa matarla”, afirmó un familiar de la víctima.

La mujer afirma que el agresor lo detuvo la Policía Metropolitana de Bogotá, pero después fue dejado en libertad, situación por la cual ella hace un llamado de justicia.