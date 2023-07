Enrique Peñalosa confirma que no será candidato a la Alcaldía de Bogotá

Aunque varios sectores políticos le insistieron mucho para que presentara como candidato a la Alcaldía de Bogotá, Enrique Peñalosa confirmó que no postulará su nombre para ese cargo.

Peñalosa agradeció los mensajes que recibió de la ciudadanía, que estaba expectante de una decisión, pero asegura que no quiere generar más división en la capital del país.

“Agradezco de todo corazón a todos los ciudadanos que en los últimos meses en la calle y en todas partes donde he ido me han pedido que me lance a la alcaldía”, indicó.

“Creo que mi mejor contribución hoy es no generar división entre los que consideramos que los gobiernos de izquierda de Petro y de Claudia López le están haciendo daño a la ciudad y al país”, añadió Peñalosa.

El dirigente político resaltó los logros que obtuvo cuando fue mandatario de la capital del país y dijo que durante su administración la ciudad mejoró en varios frentes.

“Con el equipo que trabajamos en ambas alcaldías trabajamos con toda el alma para hacer una ciudad más segura, más ordenada, más amable, hicimos cientos de parques, colegios, las ciclorutas, Transmilenio, las bibliotecas, los centros felicidad, cientos de kilómetros de vía y dejamos muchas obras andando que todavía están en construcción, como el hospital de Bosa o de Usme y el Metro de Bogotá que contratamos”, manifestó.

Enrique Peñalosa afirmó que seguirá vigilando la administración del presidente Petro, que según él, le está haciendo mucho daño al país.

“Desde la independencia seguiré vigilando el Gobierno Petro que tanto daño le está haciendo a Colombia y ayudando a hacer todo lo que esté a mi alcance para que nuestro país y nuestra ciudad salgan adelante”, indicó.

Este sábado terminan las inscripciones de todos los candidatos que quieran postular sus nombres para las elecciones regionales que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre.