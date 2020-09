En diferentes sectores de la ciudad los vecinos de los CAI que han sido destruidos en actos de vandalismos, han organizado actividades artísticas y culturales que buscan recuperar esos espacios.

En sectores como el Park Way, los vecinos del CAI de la Soledad, organizaron una actividad de trueque de libros, al tiempo que entre los vecinos, pintaban un grafiti en plena Av. 22, pidiendo no más hechos de vandalismo.

"Esta es una forma de protestar sin violencia, en paz y de la mano a las familias del sector. Por eso hicimos esta convocatoria, para protestar pero en paz", describió López Gráfico, uno de los artistas que organizó la jornada.

Por su parte, los vecinos del sector decidieron acompañar la idea y muchos se unieron a ella. "Es una forma diferente de protestar, yo me vine con mi sobrino de ocho años que está pintando con otros niños y me traje dos libros para donar y pienso buscar dos que me gusten para llevarlos a casa", afirmó.

"Al mismo tiempo que hacemos un llamado a la no violencia y a la protesta en paz", sostuvo por su parte, Claudia, vecina del lugar y quien participaba de la actividad. Otro de los CAI que sufrió daños por el accionar de los vándalos, fue el de Suba en el sector de La Gaitana.

En ese punto de la ciudad, un grupo de vecinos, en su mayoría pertenecientes a personas de la tercera edad, decidieron pintarlo y borrar los graffitis que habían realizado los manifestantes el día anterior.

"Necesitamos que la Policía Metropolitana sepa que los necesitamos y que queremos que estén acá y que nos brinden seguridad; por eso de nuestro propio bolsillo compramos la pintura y lo pintamos", expresó Arturo Romero, uno de los vecinos que organizó la jornada de limpieza y recuperación.

Sin embargo, el hecho ha causado molestia entre los habitantes más jóvenes del sector, quienes expresaron su desacuerdo, pues los graffitis eran un homenaje a las víctimas de las protestas.

"El CAI tenía pintada una imagen en memoria de Julieth Ramírez, una joven de 18 años de edad, que murió por una bala perdida y que vivía en el sector de La Gaitana. Por eso no entendemos porqué lo borraron", indicó una de las jóvenes que intentaba nuevamente, pintar graffitis en el lugar.

Según los jóvenes, la intención era dejar en el lugar, una especie de biblioteca para cambiar libros y que sea una forma de rechazar o de manifestarse, contra las agresiones que se han presentado en los CAI de Bogotá.