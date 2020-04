Entregas de mercados: las dos caras de la moneda durante la cuarentena en Bogotá

Siguen las entregas de mercados por parte de la Alcaldía de Bogotá en la zonas donde vive la población más vulnerable de la ciudad y que no ha podido acceder a alimentos durante la cuarentena decretada en el país por la pandemia de la COVID-19.

En las últimas horas se repartieron cientos de estos en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Rafael Uribe Uribe, entre otras, en donde las familias no han podido salir a trabajar por la cuarentena y en su mayoría viven del día a día, por lo que es complejo que accedan a alimentos.

Al recibir los paquetes alimentarios productos de donaciones, quienes habitan esos sectores de la ciudad afirmaron que esperaron varios días para recibir la ayuda, en los que no pudieron comer o salir para esto y debieron recurrir a la solidaridad entre vecinos.

"Para comer tenemos poco. Si tenemos para una comida, no tenemos para dos, ni para tres, entonces toca hacer una en el día no más", explicó una mujer adulta mayor quien expresó su preocupación debido a que vive de las ventas informales y por el aislamiento no ha podido trabajar.

"Desde que empezó la cuarentena es la primera vez que nos dan ayuda. Estaba diciendo el Gobierno que daban y daban pero hasta ahora se ve la ayuda. Desde que empezamos con esto no se había visto para nada", dijo una familiar de la mujer, quien debe cuidarla constantemente.