Es inaudíto que no recibieran denuncia: Alcaldesa pide captura para agresor de joven en TransMilenio

La alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, volvió a pronunciarse sobre la denuncia interpuesta por una joven de 17 años, luego de ser abusada presuntamente por un habitante de calle en la estación de Transmilenio de La Castellana, en el norte de la ciudad.

De acuerdo con la joven, un hombre la obligó a salirse de la estación mientras la intimidaba con un cuchillo, minutos después la llevó detrás del lugar para agredirla sexualmente, la mujer salió a realizar la denuncia en una (URI) pero no fue aceptada.

Ante esto, la mandataria manifestó su descontento en torno a la decisión de las dos unidades de reacción inmediata, al no recibir el caso, a través de su cuenta de Twitter, recalcó que es inaudito además de manifestar un rechazo.

“Mi solidaridad y respaldo a Hilary en esta denuncia. Agradezco a todas las mujeres víctimas de acoso y abuso denunciar! Es inaudito que una URI de la Fiscalía no le recibiera la denuncia! Di instrucciones a la secretaria de la mujer de acompañarla y a la policía de Bogotá de capturar al agresor”, sostuvo en la publicación.

Por ahora, se adelantan las investigaciones correspondientes para dar con la persona involucrada.

Relato

Hilary Castro, quien denunció este hecho, relató que el agresor, "empieza a esculcarme por todo lado, no logra encontrar mi celular, pero me empieza a amenazar y a decirme muchas cosas obscenas. Me jaló del brazo y me bajó de la estación a punta de amenazas, mi celular logró salir de mi busto y lo cogió. Me llevó detrás de la estación, procedió a bajarse los pantalones y me obligó a realizarle sexo oral", contó la joven de 17 años, quien se caracteriza por ser creadora de contenido feminista.

Castro agregó que la estación no contaba con ningún acompañamiento de autoridades o algún tipo de seguridad, motivo por el cual no contó con auxilio y terminó siendo víctima de abuso sexual.