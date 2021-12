Luego de que el ministro de Defensa, Diego Molano, señalara que la muerte de 11 ciudadanos en medio de las protestas contra el Gobierno el 9 de septiembre de 2020, no se pueden calificar como una masacre, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que es lamentable la opinión del funcionario.

En diálogo con RCN Radio, López mencionó que “me parece lamentable la opinión del ministro. Es lamentable que 11 jóvenes de nuestra ciudad fueran asesinados por el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la Policía. Eso ya está siendo investigado a nivel disciplinario y penal, para establecer responsabilidades individuales por parte de la Policía”.

La alcaldesa agregó que “es de elemental humanidad reconocer el dolor de las víctimas y ofrecer perdón por lo ocurrido. Es inaceptable que en una noche tuvimos 75 heridos y 11 asesinados. Es lo más grave que ha ocurrido en Bogotá desde la toma y retoma del Palacio de Justicia”.

En esa misma línea, dijo que “estoy comprometida para que se tenga verdad, justicia y reparación a las víctimas. Una de las recomendaciones del informe es que se cree por parte del Gobierno y del Congreso, un programa de reparación a las víctimas de abuso policial, que lamentablemente no lo tenemos y que cada día son más y que se tengan garantías de no repetición. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”.

Claudia López señaló que “me comprometí a reconocer los errores, a que esos casos no queden impunes. Desde el primer día he acompañado a las víctimas. Yo he reconocido el error y asumí la responsabilidad, por eso mandé a hacer este informe”.