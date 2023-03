Es mezquindad política: Claudia López a concejales que se oponen al "Corredor Verde" por la séptima

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, indicó que hay mezquindad política y hasta un aprovechamiento por parte de un grupo de concejales de la ciudad quienes se oponen al proyecto del “Corredor Verde” por la carrera séptima.

En contexto: ¿Cómo se vería la carrera Séptima con la iniciativa de Claudia López? Conozca el ABC del proyecto

En diálogo con RCN Radio, la funcionaria señaló que hay que pensar en los más de 1.600.000 ciudadanos que se beneficiarán con la obra, al tiempo que agregó que esos mismos políticos son los que se oponen al desarrollo de la primera línea del metro.

”Siempre hay opositores y hay un poco de mezquindad política. Yo le diría a esos diez concejales, diez de 45 concejales que se oponen, que no digan mentiras. Lo segundo, es que no sean desconsiderados. Esos concejales proponen eliminar y se aprovechan de que TransMilenio tiene problemas”, sostuvo.

Asimismo, la alcaldesa advirtió que esos concejales se están aprovechando de otros problemas que se presentan en la ciudad para tumbar la obra de 22 kilómetros y que estaría lista a finales del 2026.

“Dicen que se haga Transmilenio, pero no sé en qué séptima viven. Si tú te asomas por la ventana vas a ver buses de TransMilenio por la séptima, la pregunta no es si va a haber Transmilenio o no, es que se va a mejorar el transporte público”, sostuvo.

Claudia López manifestó que el "Corredor Verde" contempla una transformación del espacio público existente con más árboles, zonas verdes y alternativas para mejorar la movilidad del transporte público, los vehículos particulares y los ciclistas y peatones en todo el borde nororiental de la ciudad.