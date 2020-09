"Es muy doloroso que utilicen su nombre para lastimar": Familia de Javier Ordóñez

María Angélica Garzón, exesposa de Javier Ordóñez, manifestó su rechazo por los hechos vandálicos ocurridos en Bogotá, tras la muerte del abogado, y aseguró sentir dolor por el uso del nombre de Javier para justificar estos hechos.

En diálogo con RCN Radio, María Angélica Garzón, aseguró que "para nosotros, el solo hecho que se haya usado el nombre de Javier ha sido una pesadilla horrible que uno no quisiera tener, yo he tratado de tener a mis hijos aislados de todo tipo de comunicación para que no tengan que ver todo lo que está ocurriendo".

Y aunque agradeció a las personas que salieron a las calles a rechazar pacíficamente la muerte de Javier Ordóñez, "no estamos de acuerdo como familia, no apoyamos ningún acto de violencia que se haya presentado a nombre de Javier o justificando la muerte de él porque no queremos violencia con violencia, eso no lleva a nada".

Indicó que para la familia, "es muy doloroso que utilicen el nombre de Javier para lastimar, para violentar, para destruir a nivel nacional, eso no es lo que queremos", al recordar que el abogado era un hombre alegre, "con todo el mundo sociable, con todo el mundo la iba, a todo el mundo conocía y con todo el mundo se saludaba".

Pese a que este caso ha despertado el interés nacional, dijo que "nadie nos ha dado información, ya nosotros tenemos nuestro abogado y estamos pendientes de saber cuál va a ser el siguiente paso, para poder empezar todo el proceso judicial. Este no puede ser un proceso penal militar sino se tiene que hacer por justicia ordinaria".

Respecto a los posibles conflictos previos entre Javier Ordóñez y la Policía, Garzón precisó que "desconozco esa información, no conozco nada que él haya tenido antecedentes con la Policía", y recordó que "esto no puede quedar en impunidad, esto tiene que tener una consecuencia y los culpables deben pagar por ello".