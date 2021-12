Escasez de combustible: usuarios y transportadores denuncian largas filas para tanquear en Bogotá

Pese a que Ecopetrol asegura que hay combustibles suficientes para abastecer al centro del país, el panorama que se vive en la planta distribuidora de Puente Aranda y en las estaciones de gasolina de Bogotá es diferente, RCN Radio hizo un recorrido y se encontró con la queja de varios ciudadanos que tuvieron que esperar hasta 20 minutos para tanquear su vehículo, en algunos casos no encontraron combustible.

"Salí a tanquear mi vehículo en la Texaco de la avenida primero de mayo me demoré como 15 minutos y no me atendieron, decidí irme a la estación de la sexta y me encontré con lo mismo demorado", dijo una ciudadana.

Le puede interesar: Citan a debate a canciller Marta Lucía Ramírez por líos con expedición de pasaportes

Así mismo otro de los usuarios , Óscar Rodríguez quien suele tanquear su moto en la avenida Boyacá con calle 80 señaló que, "esta mañana duré en la estación cerca de 20 minutos había demasiada fila no pude tanquear se me hacía tarde para el trabajo".

Gasolineras

Por su parte Johan Mejía, administrador de una estación de servicio señaló que ya en algunas zonas de la capital las estaciones se están quedando sin combustible, lo que podría afectar la movilidad de fin de año.

"Esto se podría prolongar durante el mes de diciembre, pese a ello el Ministerio de Minas y Ecopetrol dicen que todo está normal, sin embargo una vez llega el combustible ya hay más de 80 carrotanques esperando para llenar y por ende eso no está durando los tres días que está bombeando Ecopetrol", dijo.

Según información de Terpel: "Estamos sin existencias de GM para ventas y transferencias, tenemos pendiente por descargar dos vehículos que acaban de llegar".

La gasolinera reportó que a la media noche estarían llegando cerca de 20 mil barriles de combustible, por lo que se mantendrá la intermitencia en la jornada de este jueves.

Distribuidores

A su vez el reporte más reciente de la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo) señaló que en el municipio de Facatativá no hay Diesel y en Tocancipá no hay gasolina.

Le puede interesar: Los senadores que menos asisten al Congreso; les dicen "Los vagos del Zoom"

"Carrotanques de 10 mil galones salen con 3.500 galones y las estaciones de servicio tienen que pagar el costo total del viaje, lo que está generando grandes perjuicios", dijo el vocero del gremio, Juan Carlos Vélez.

Agregó que, "destacamos el esfuerzo que está haciendo Ecopetrol para abastecer a la ciudad de Bogotá pero se debe reconocer que aún no se ha restablecido plenamente el servicio y hay serias dificultades".