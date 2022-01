Escopolaminado con un tamal; la increíble historia del comerciante hallado desmayado en su carro

Un comerciante de 57 años fue escopolaminado en Bogotá el día lunes 3 de enero del 2022, después de que le ofrecieran un tamal mientras trabajaba, al comerlo perdió el conocimiento y después de casi 8 horas desaparecido fue encontrado dentro de su camioneta en estado de inconciencia, posteriormente despertó en el hospital Policlínico del Olaya, allí se percató que le habían robado el dinero del producido, el celular, los zapatos y el vehículo con el que trabajaba resultó desvalijado.

"Yo tengo mi Fruver y por eso hago acarreos en las plazas de mercado, se me acerca un señor y me dice que me necesita para un acarreo y le dije que si y pues no le vi problema y llevé la camioneta para empezar a empacar, cuando salimos de la plaza nos dirigimos al 20 de julio y cuando llegamos el tipo me dijo parquéese aquí y comamos algo, compró tamales y me comí el mío cuando ya fue que me dijeron que había amanecido al lado de un colegio dentro de mi carro desvalijado, me robaron todo", dijo la víctima identificada como Héctor Flores.

Flores narró que nunca supo como llegó al centro de salud, solo se acuerda que despertó en una camilla porque su hija le hablaba para que despertara, denunció que su vehículo fue desvalijado y que le robaron el celular, la plata, el mercado que había hecho para su familia y los zapatos.

"Mi herramienta de trabajo es el carro y yo calculo que en pérdidas solamente de mi camioneta fueron unos ocho millones de pesos, gracias a Dios yo estoy vivo, hay personas que las escopolaminan y nunca despiertan, yo quiero que agarren a esos delincuentes que le hacen ese daño a la gente, ahora no sé cómo voy a camellar, es terrible la inseguridad en Bogotá", manifestó el comerciante.

La señora Melia, esposa de Héctor Flores aseguró que encontraron la camioneta gracias a los amigos y familiares policías que tienen, motivo por el que rápidamente dieron con el paradero del vehículo donde se encontraba su esposo.

Reveló también que se encuentran entablando las respectivas denuncias para así evitar que más personas sean víctimas de esta modalidad de hurto.