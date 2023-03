Esperaron años para denunciar algo, las cosas se dicen en el momento: rectora de Colegio Bethlemitas

En las últimas horas se conoció el audio de la rectora del Colegio Bethlemitas, la hermana Lina, en el que hablaba con las directivas de la institución y algunas estudiantes, rechazando los presuntos casos de abuso sexual por parte de algunos profesores hacia exalumnas de la escuela.

Según la rectora, no está de acuerdo en recibir los reportes, ya que sucedieron hace muchos años y le parece mejor tener las denuncias en su momento, no ahora, al cuestionar el por qué no se habían registrado antes.

”Esperar 10 años para decir que me hicieron algo, ya no existen los profesores aquí, las cosas a mi me gustan calientitas, en el momento que se dan, no después porque se arma esta bola de nieve que no se puede controlar”, sostuvo.

Le puede interesar: Francia Márquez: Fiscalía no encontró artefactos explosivos en supuesto atentado

Asimismo, explicó que se ha hablado con los papás tras estos casos y se refirió a los plantones realizados por algunas exestudiantes del colegio a las afueras de la institución el pasado miércoles, al cual asistieron 40 mujeres.

“Necesitamos una denuncia real porque nosotros con eso trabajamos, ahora dicen que le pegaron a esta niña, ustedes no tienen autoridad moral y la afinidad del feminismo, yo se los decía esta mañana a los papás”, mencionó.

Cabe recordar, que la Secretaría de Educación de Bogotá ya inició las investigaciones tras las denuncias sobre presuntos casos de abuso sexual a estudiantes del colegio en la sede de Chapinero, resaltando que ya se han realizado cuatro acciones para esclarecer esos hechos.

Lea también: Reforma a la salud: ponentes del proyecto dicen que aún no se ha hundido

Por parte de la institución educativa se tomó la decisión de no permitir el ingreso de jóvenes del grado 11 durante este miércoles, al parecer por su intención de participar en el plantón realizado al frente de las instalaciones de la institución educativa para rechazar estos presuntos casos de violencia sexual.