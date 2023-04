¿Está en peligro el humedal Jaboque de Bogotá?

La tingua bogotana, una especie en peligro de extinción según el Ministerio de Ambiente, es una de las especies que se habría visto afectada por la intervención realizada por la CAR y que, a la fecha, sigue llegando al lugar en búsqueda de agua para subsistir.

Según la concejala Ati Quigua, "no hay soporte científico para entender lo que está haciendo la CAR en en el humedal, una intervención que ni el mismo Gobierno Distrital conocía".

Advierte que "no es posible, que porque las aves vuelan se piense que no van a regresar a su refugio natural. Ellos dicen que esto protegerá los espejos de agua del humedal, pero ¿Por qué no informaron previamente el proyecto? ¿Por qué nadie lo conocía?

Frente a esto, la CAR señaló que toda intervención es consultada con la comunidad, quienes eligieron entre tres opciones presentadas, la mejor alternativa para mejorar el humedal.