Estabilidad jurídica del Metro estaría en riesgo si no se cumplen compromisos financieros: Gerente

El gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, se refirió a la polémica que se generó en las últimas horas sobre el decreto de ejecución presupuestal, en donde no se ven reflejados los recursos para la construcción de la megaobra.

Narváez espera que se hagan las correcciones del caso, ya que si no se cumplen los compromisos financieros, la estabilidad jurídica y financiera del proyecto estaría en riesgo.

Le puede interesar: Piden a la Procuraduría investigar a funcionarios por “ocultar” estudio sobre el metro de Bogotá

“El convenio de cofinanciación tiene una condición y una fuerza tan importante y está tan blindado, que muy seguramente se harán las correcciones y los aportes llegarán porque la seguridad jurídica y financiera se vería afectada y no me cabe duda que se harán las correcciones para girar la plata”, dijo.

Sin embargo, destacó que hasta el momento tanto la nación como el Distrito han venido cumpliendo con lo estipulado, de acuerdo a las vigencias futuras que se estipularon para el desarrollo de la obra.

“Esos recursos están ajustados a un convenio de cofinanciación que se firmó en el 2017 y en el que se decía que el Distrito y la nación empezaban a aportar recursos desde el 2019 hasta el 2049. Son unas vigencias futuras que se deben cumplir y desde el Congreso se le dio aval público a la Empresa Metro y sobre ese aval hemos hecho convenio de financiación con la banca multilateral y yo creo que el país no va a incumplir esos aportes”, dijo.

Consulte aquí: MinInterior pide intervención del Ejército tras paro armado del ELN

“Yo me baso en los hechos fácticos y hasta el momento las partes han cumplido y no me cabe la menor duda que seguirá cumpliendo”, afirmó el gerente de la Empresa Metro.

Sobre el estudio hecho por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el gerente de la Empresa Metro dijo que se trata de una metodología que se debería aplicar hacia adelante y que no puede afectar el proyecto de la primera línea elevada que ya está en marcha.