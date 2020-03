Estaciones de Transmilenio vandalizadas en protestas siguen sin ser reparadas

Transmilenio dio a conocer que a la fecha se han logrado intervenir dos portales, de seis que resultaron vandalizados y 91 estaciones de 104 que se vieron afectadas, con daños principalmente en vidrios, durante las manifestaciones de noviembre y diciembre del año 2019 y enero de 2020.

En total, señala la entidad, las estaciones pendientes por intervenir son: Banderas, La Sabana, Avenida Jiménez y San Facon. Entre tanto, en la avenida Caracas Sur, están por arreglar el Portal Usme, Portal Tunal y la estación Molinos.

En la calle 26, aún faltan el Portal El Dorado y Ciudad Universitaria. En la Carrera Décima, la Avenida 1 de Mayo, San Victorino, Bicentenario y San Bernardo, además de las estaciones de la Calle 75 y la Universidad Nacional, Bosa Estación y el Portal de Suba.

“Me parece el colmo. Se demuestran los intereses; como es la de la estación de la Universidad Nacional, no pasa nada, no interesa repararla”, dijo una de las estudiantes de la institución.

“Esto es una trampa mortal, esto está bastante feo, bastante delicado, la gente queda a la intemperie, la velocidad de los carros puede tumbar a las personas. No hay puertas, ni hay vidrios, lo qué hay es un hueco hay que es un peligro”, dijo José Peña, quien criticó la falta de mantenimiento en las estaciones.

Por su parte Gloria Diaz, dijo que “es un peligro porque cuando todo el mundo se acumula aquí pues puede ocurrir un accidente, alguien lo puede empujar a uno y caer a la vía”.

Sin embargo, además de ser un peligro para los usuarios, debido a probabilidad de accidentes y por temas de seguridad, las estaciones al no tener las puertas no se pueden identificar. “Yo no pude parar en la estación porque no sabía no había puertas y por ende no tenia el letrero y me pase”, dijo Laura Velandia.

Señala Transmilenio que las 13 estaciones y cuatro portales faltantes serán intervenidos en lo que queda de este primer trimestre, tal como se había anunciado a comienzos de este año. En total el costo supera los 6 mil millones de pesos.

“Hemos estado trabajando desde el inicio de año para recuperar lo más pronto posible toda la infraestructura vandalizada. La complejidad de los daños causados hicieron que decidiéramos intervenir primero las estaciones que tuvieran menos afectación”, manifestó Nubia Quintero, directora técnica de Transmilenio.

Por último añadió que “hechos vandálicos como los que se presentaron en 2019 superan cualquier planeación y definitivamente no existe un material que pueda garantizarse que permanezca intacto ante ese nivel de vandalismo (...) hemos definido que en marzo este la totalidad de las estaciones vandalizadas ya en operación”.

La mayor afectación sin duda, dice el Distrito, es en los vidrios por lo que “los trabajos son la instalación y reparación pero también hemos tenido vandalismo en torniquetes y material de señalética y de recaudo”.