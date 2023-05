Estafador terminó estafado: trato de robar a un hombre por redes, pero le salió más vivo

Los delitos informáticos son una modalidad de crimen que ha ido en aumento durante los últimos años gracias a la popularidad y el uso de dispositivos electrónicos, redes sociales y plataformas digitales.

Cientos de persona han reportado haber sido objeto de estafas de internet en lo que va de 2023, las cuales se caracterizan por el robo de información, datos y dinero.

Le puede interesar: A Pipe Bueno casi lo estafa la 'sobrina de Cristiano Ronaldo': "Me siento ridículo"

En redes sociales una estafa común es la suplantación de identidad, en la que algún delincuente se hace pasar por un conocido en Facebook o Instagram para pedir dinero.

Aunque las autoridades han reiterado en estar alertas y no caer en estas trampas, muchas personas siguen siendo víctimas. No obstante, también hay casos en los que las víctimas ya están prevenidas e incluso le dan una buena lección a los estafadores.

El estafador estafado

En las últimas semanas se viralizó en redes sociales el caso de un estafador que terminó siendo estafado por la víctima, dado que en un caso de suplantación de identidad alguien salió más vivo que el delincuente.

En el video se ve como desde el perfil de una mujer le piden dinero a un usuario de Facebook. El hombre cuenta que esa mujer ya había denunciado que le robaron la cuenta, por lo que ya sabía que probablemente era una estafa.

La grabación de la conversación muestra que el estafador le pide prestados $250.000 por nequi o Bancolombia para una emergencia.

El hombre le sigue el juego y le dice que se los va a prestar, no obstante, para darle una lección al ladrón, ideó una estrategia. Le mostró al delincuente que no le salía la transferencia porque no tenía datos y su plan solo era de Facebook gratis.

Aunque el ladrón se mostró dudoso al principio, se convenció cuando la víctima le dijo: "Es una recarga de 10.000 para enviarle sus 250.000".

Le puede interesar: Presunta estafa: supuesto cirujano estaría enamorando colombianas para pedirles una millonada

Finalmente el ladrón hace la recarga y es ahí cuando la víctima le dice al estafador que "fracasó como timador. Gracias por la recarguita".

El video de la estafa