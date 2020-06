RCN Radio realizó un recorrido por el centro de Bogotá, específicamente por los alrededores de San Victorino en la localidad de Santafé, donde es tradicional la presencia de vendedores informales, encontramos a la mayoría con escasa distancia social.

Muchos de ellos portaban tapabocas, algunos de forma incorrecta. El distanciamiento social fue escaso, casi nulo. En las calles se observaba entre 10 a 15 personas reunidas en una sola esquina, ofreciendo ropa, zapatos, joyería y demás. A este ya concurrido lugar, pasaban decenas de transeúntes y uno que otro hacía alguna compra.

"No hemos vendido mucho. La gente no tiene plata. Esta pandemia nos ha dejado muchas deudas", dijo Arley, uno de los vendedores de zapatillas oriundo de Cartagena.

Cerca a Arley estaba doña Carmen de 59 años quien vendía zapatos para niños. Ella contó que desde mediados de mayo salió a vender a las calles porque, "no me pude dar el lujo de quedarme en la casa, debiendo arriendo y mercado. El señor de la tienda me dijo que ya no me podía fiar más".

Como Arley y Carmen, en las calles cercanas al centro comercial de San Victorino hay cerca de 1.200 vendedores ambulantes, según Macro Emprendedores, una de las asociaciones de vendedores del sector.