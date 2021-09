Estarían cobrando para saltarse filas de vacunación anticovid en Bogotá

Mientras la alcaldesa de Bogotá Claudia López hacia la entrega de 500 viviendas a personas vulnerables de la ciudad, en el Parque El Tunal, a pocos metros en El Coliseo, continuaba la vacunación contra el covid-19. Varios ciudadanos que hacían fila para acceder a la inmunización de la segunda dosis de Moderna, denunciaron que una persona estaba ofreciendo ingresar más rápido a la vacunación, a cambio de un pago de 20.000 pesos.

“Cuando yo llegué, había una muchacha al lado mío y el señor vino y les ofreció, y les dijo que los podía meter delante de la fila y los señores se fueron y ya, el señor si ha pasado varias veces y dice "el que no quiera hacer fila no más diga”, nosotros le preguntamos y él dijo que valía $20.000 porque eran $10.000 para él y $10.000 para el celador que los dejaba entrar”, dijo una ciudadana que hacía la fila para recibir la segunda dosis de Moderna.

“Lo que no está correcto es que crucen personas ofreciendo un puesto por $20.000, yo reporté esto a la Policía y estaban en un cordón de seguridad y hablé con un teniente y no hacen caso, reporté a otro policía, no es justo con la gente que hace línea, es corrupción y las autoridades no hacen nada”, denunció un ciudadano que hacía la fila para vacunarse contra el covid-19.

“Es un muchacho que cobra $20.000 para ingresar directamente y no hacer la fila como la estamos haciendo, ahora pues hay gente que si tiene para pagar, prefiere hacerlo y no estarse las tres, cuatro o cinco horas haciendo fila, esto es Colombia desafortunadamente y desde el ejemplo de los políticos se ve la corrupción”, manifestó molesto un ciudadano que llevaba al momento de la entrevista, alrededor de cuatro horas haciendo fila.

“Llevamos cuatro horas haciendo fila, vemos qué pasa alguien y ofrece $20.000 y los ingresan por la parte de atrás del Coliseo, no sabemos quiénes son los implicados que permiten, porque ingresan de una sin número, sin ficha ni nada; la persona pasa por aquí y dice, “si quieren ingresar no hagan fila y vale $20.000”, indica una ciudadana que lleva horas haciendo fila para la vacuna.

Uno de los ciudadanos manifestó que fue a pedirle ayuda y a denunciar ante las autoridades policiales que acompañaban a la alcaldesa Mayor de Bogotá, tras el evento que se realizaba en el parque, pero la respuesta fue que estaban en cordón de seguridad y no le prestaron atención. Lo mismo lo aseguraron varios ciudadanos que hacían la fila para su segunda dosis de Moderna.

Automáticamente las denuncias fueron puestas en conocimiento de la Secretaría de Salud, quienes hicieron la recomendación a la ciudadanía de denunciar ante las autoridades policiales, ya que vender puestos para agilidad de ingreso o permitir ingreso sin fila por pago monetario no está permitido; manifestaron además que tienen personal dentro del punto de vacunación y en las filas haciendo control.