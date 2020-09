Además, las autoridades recordaron que las empresas son las primeras responsables en materia de activación económica, pues en caso de la gente que labora en oficinas, el teletrabajo debe prevalecer.

La nueva realidad

"Las grandes superficies y almacenes de cadena no tendrán restricción horaria siempre y cuando el 50% de sus áreas, como mínimo, sea de bienes esenciales. En caso de no cumplir con este porcentaje, deberán funcionar a partir de las 10:00 a.m.", dice la Alcaldía de Bogotá.

Finalmente, es importante reiterar que todos los establecimientos de comercio y demás recintos en los que se desarrollen actividades comerciales, laborales y educativas deberán garantizar el distanciamiento de dos metros entre las personas para evitar la propagación del coronavirus.