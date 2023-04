Este año se han registrado 1.400 casos de presunto abuso contra estudiantes en Bogotá

Cifras de la Secretaría de Educación de Bogotá conocidas por RCN Radio revelan un preocupante panorama frente acasos de acoso y abuso sexual en los colegios y hogares infantiles: este año han sido denunciados 1.416 presuntos hechos contra estudiantes.

Del total de casos que han sido reportados hasta el momento, 909 corresponden a niñas, mientras que 507 han sido presentados contra niños.

Hay instituciones educativas en las que actualmente se reportan diez o más episodios de presunta violencia sexual, pero quienes denuncian aseguran que no han sido aclaradas.

Es el caso de una estudiante de 13 años de edad del colegio Kimy Pernía, ubicado en la localidad de Bosa -sur de Bogotá-, quien denunció haber sido abusada por sus compañeros de clase. Le pidió a su amiga, mayor de edad, contar la historia:

“Es una presunta violación. Contra estos hechos nos parece importante que las estudiantes tengamos garantías de nuestra seguridad, que nos podamos sentir protegidas en nuestra institución y que no tengamos miedo de estar en el colegio. Esta es la primera situación que evidenció, obviamente en el colegio se dan muchos casos”, dijo Cielo Rivera, amiga de la menor denunciante.

En el colegio Liceo Bet-El ubicado en la localidad de Suba -en el noroccidente de Bogotá-, exalumnas como Valentina Salazar denunciaron que un pastor las llevaba a su casa para aprovecharse de ellas:

“Él me dijo: 'tengo que calificar unos trabajos, pero el problema es que los tengo en mi casa'. Yo le dije como no te preocupes, me los puedes mandar, pero dijo que no 'si quieres te invito a almorzar, vamos a mi casa'. Después me lleva, pero no había nadie y el señor me cogió, me metió a uno de los cuartos y me comenzó a quitar el uniforme. Yo comencé a gritar”, relató la joven.

Una de las mayores preocupaciones de la administración de Bogotá es que 89 de los casos que han sido registrados este año tienen que ver con presuntos abusos y acosos sexuales contra menores de cinco años.

Uno de los más recientes y conocidos por la opinión pública fue el que se denunció en el colegio Bethlemitas, ubicado en la localidad de en Chapinero. Allí, Valeria Cortés denunció ser la presunta víctima de profesores de la institución.

“Sí, fui víctima. Este abuso de poder por parte del colegio y acoso sexual mientras estaba en octavo a los 14 años. Hay abuso del poder, ellos manipulan y tratan a los estudiantes siempre por debajo y aprovechándose de nuestra condición. Yo te puedo asegurar que desde los profesores, la rectora, la coordinadora de convivencia y sobre todo mientras cursábamos décimo”, dijo.

Estudiantes y padres de familia

También se reportó que, al momento, hay 308 procesos disciplinarios activos por este tipo de situaciones. Pero, ¿Qué dicen los padres de familia?

Luz Estrella denuncia discriminación y amenazas hacia su hija en el colegio Kimy Pernía. “Prácticamente (fui) agredida por parte de unos muchachos aquí del colegio; me la estaban amenazando, induciendo para que metiera drogas, pero la niña se asustó y no quiso, casi con puñal. Pusimos el caso con la coordinadora, con la rectora, de la cual ellas jamás hicieron nada”, recalcó.

Claudia Hister, madre de una menor que estudiaba en el colegio Liceo Bet-El, señaló que no entiende por qué llegaba a la casa con historias de discriminación, bullying y hasta pedofilia.

“Yo decido retirar a mi hija del colegio debido a la discriminación que estaba sufriendo por el bullying. Ella ya había tenido varias anécdotas acerca del trato de los profesores hacia los niños con palabras no adecuadas; la discriminación venía por parte de los directivos también”, manifestó.

¿Qué dice el Distrito ante estos hechos?

¿Cómo se ha priorizado este tema en los colegios de la capital colombiana? la secretaria de Educación, Edna Bonilla, quien explicó que se está apartando a los presuntos agresores de las instituciones de inmediato y se preparan profesionales para atender a las víctimas.

“Cuando recibimos una alerta, nosotros seguimos un protocolo de atención que brinda orientaciones y garantiza procesos de atención oportunos e integrales en conjunto con la Secretaría de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con la Fiscalía General de la Nación. Dolorosamente, tenemos bastantes casos: durante el año 2023 se han identificado por parte de los colegios un total de 1.416 casos”, dijo.

Padres de familia y estudiantes que se han visto involucrados en estos casos aseguran que hay negligencia por parte de los propios colegios, por lo que pidieron a las autoridades adelantar de manera contundente las investigaciones correspondientes para esclarecer estos hechos.