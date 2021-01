Este año se podría presentar una deserción masiva escolar en Bogotá

Entre tanto, la diferencia en el uso de tabletas fue del 15% en los colegios oficiales y en los privados fue del 43%.

"La exclusividad en el uso del computador, portátil o tableta, muestra importantes brechas: 38% en el caso de oficiales contra el 65% de los privados; 40% en el caso de estratos 1 y 2 vs. 78% en el de estratos 4, 5 y 6", aseguró esa fundación.

La encuesta también abordó temas como el bienestar emocional de los niños, niñas y adolescentes tras varios meses de pandemia y medidas restrictivas de la movilidad, en donde se determinó que el 30% de los cuidadores encuestados reportó una baja motivación por parte de los estudiantes.

Igualmente se evidenciaron deterioros en las relaciones dentro del hogar y se notaron a los estudiantes más enojados, ansiosos, tristes, sobrecargados o con dificultades para concentrarse en las actividades de aprendizaje.

Del total de cuidadores encuestados, el 49% aseguró que aún no están dadas las condiciones para reabrir los colegios a las clases presenciales, porque no se ha controlado la pandemia y no quieren arriesgar las vidas de estudiantes, además de aumentar los contagios del virus.