Este domingo llega a Bogotá la 'llama de la amistad' para las olimpiadas de Fides 

En medio de una gran expectativa este domingo 7 de mayo arriba a Bogotá la llama de la Amistad con la que se dará inicio de forma oficial a la “XXIV Olimpiada Especial Fides – Compensar, Iberoamérica en Colombia”, que se llevará a cabo entre el 21 y el 27 de mayo en Bogotá.

La actividad será liderada por la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Educación Especial (Fides) y Compensar, que unen esfuerzos para que este evento se desarrolle en la capital del país.

El presidente de la fundación Fides, Alejandro Escallón, indicó que después de cuatro años regresa uno de los eventos más representativos para la realización de las justas.

“Se trata de la llegada y el encendido de la llama de la amistad, es por eso que para la presente versión, el fuego deportivo tendrá un recorrido especial en el que deportistas, patrocinadores y las familias nos podrán acompañar”, dijo.

Lea también: Petro pide reunión con altas cortes y está dispuesto a reunirse con el fiscal Barbosa

El recorrido de la llama de la amistad empezará desde la plaza exterior del Jardín de Botánico de Bogotá, se desplazará por la calle 63 hasta llegar a la carrera 68, para ser llevada al arco del Compensar Av. 68 en donde se encenderá oficialmente

La Llama de la Amistad, la cual señala el inicio del calendario de competencias.

“La cita será desde las 8:00 a.m. en un evento en el que esperamos reunir a deportistas, familiares y voluntarios en un ambiente de igualdad y grandeza”, sostuvo.

Apuntó que este recorrido de la 'llama de la amistad' tendrá unos momentos muy simbólicos, teniendo en cuenta que serán cuatro los deportistas que llevarán el fuego deportivo, quienes con tres relevos iniciarán las justas que reunirá a Iberoamérica.

“El principal objetivo es demostrar que no hay límites para el espíritu humano, que no hay dificultad que no pueda ser superada y que los Campeones que Inspiran serán ejemplo para muchas generaciones”, sostuvo.

Le puede interesar: Gremios de las EPS se reúnen por primera vez con el nuevo ministro de Salud

“La invitación es a todos los colombianos para que nos acompañen a un evento en el que el espíritu humano se vuelve grande, se llena de humildad , servicio y bondad y que todas las personas que nos acompañen van a sentir esta emotividad para que la aprendan de estos grandes maestros de la vida, teniendo en cuenta que queremos que hagan parte de esta inmensa familia Fides”, añadió.

En el marco de estas olimpiadas se espera la participación de más de 2.000 personas entre deportistas, entrenadores y sus familias, junto con cerca de 700 voluntarios, quienes estarán en las competencias de 11 modalidades deportivas (Atletismo, Natación, Ciclismo, Ecuestre, Baloncesto, Fútbol, Softbol, Bolos, Tenis de campo, Gimnasia, Patinaje) y cuatro más demostrativas (Juegos de mesa, Capoeira, Tenis de mesa, Porras), con las que buscarán dejar claro que las capacidades del ser humano no tienen límite.

“Constancia, talento y alegría, es lo que reflejan nuestros campeones en cada momento, sus sonrisas iluminan los escenarios. Sus triunfos se convierten en la mejor motivación para que a través del deporte nos unamos como sociedad y como país. En estas justas deportivas se demostrará que en la sociedad todos somos iguales y que con armonía y solidaridad se crean mejores ciudadanos. Todo esto, es fundamental para la construcción de un tejido social fuerte, humilde y comprometido”, manifestó Alejandro Escallón Lloreda, presidente de la fundación Fides.

Resaltó que todos los deportistas son campeones, independientemente de las medallas que sumen; ellos inspiran a la sociedad por sus historias de superación y unión familiar.