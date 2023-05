Este miércoles habrá marcha en Bogotá en apoyo a la fuerza pública

El coronel (r) Carlos Martínez, vocero de los organizadores de la marcha para apoyar a la fuerza pública que se realizará este miércoles en Bogotá, dijo que el objetivo de la manifestación es respaldar a los uniformados del país.

En diálogo con RCN Radio, el oficial señaló que la manifestación está prevista este miércoles en la Plaza de Bolívar de Bogotá, a partir de las dos de la tarde.

Explicó que la concentración también busca defender la democracia, la Constitución y la independencia de los poderes, aspectos que según Martínez los afecta como ciudadanos colombianos.

“Es un encuentro de la reserva con los veteranos pensionados del Ministerio de Defensa, víctimas del conflicto colombiano en nuestra fuerza pública, la sociedad colombiana y allí aspiramos a hacer un acto simbólico”, indicó Martínez.

El coronel (r) Carlos Martínez, también se refirió a los pronunciamientos del excomandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, quien señaló en redes sociales que se sumará a la marcha y explicó que “el general como muchas personas, ha hecho una invitación a participar. Él no hace parte del grupo organizador, no hace parte de de las personas que estamos liderando esto, pero es un militar en retiro y como cualquier militar en retiro, tiene el derecho a invitar a las personas y a asistir a la jornada".