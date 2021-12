Este POT ganó en las urnas: Claudia López responde a quienes la tildan de autoritaria

Este miércoles 28 de diciembre la alcaldesa Claudia López expidió el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá por decreto, tras no debatirse en el Concejo.

En medio de las explicaciones que la mandataria dio acerca de su decisión, la prensa interrogó a López por las críticas que cabildantes y distintos gremios expresaron ante la expedición del decreto, argumentando que se debía contemplar la opción de retirar el proyecto y volverlo a presentar en 2022 ante el Concejo, con el fin de llevar cabo las modificaciones que desde los distintos sectores se contemplaron.

Le puede interesar: POT de Bogotá: tres puntos de urgencia que se buscan resolver brevemente

Precisamente, ante las críticas, Claudia López respondió en primer lugar a las afirmaciones que tuvo en campaña contra la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial por decreto, durante la anterior administración.

"Todos los POT de Bogotá han sido decretados sin excepción (...) El día que gané las elecciones, y lo vuelvo a reiterar hoy, la propuesta de POT de la administración anterior se debatió durante toda la campaña del 2019, perdió en las urnas, no con un candidato, con dos. luego de haber perdido en las urnas, yo pedí que no se adoptara. No se adoptó porque el Concejo lo negó, de manera que los concejales de nuestra ciudad también entendieron que un POT que perdió en las urnas no debía adoptarse, y lo negaron", enfatizó López ante la discusión.

Lea también: Citan a debate de control a la Alcaldía de Bogotá tras aprobar el POT por decreto

Sobre la firma del decreto del proyecto, López aseguró: "Este POT fue el que yo propuse, el que ganó en las urnas, el que concertamos ambientalmente, y el que conservamos socialmente. El Concejo de Bogotá tenía 90 días para tomar una decisión, no la tomó y como no la tomó, Bogotá no puede perder diez años mas".

En cuanto a quienes la han tildado de autoritaria, la alcaldesa respondió:

"Este POT fue debatido con la ciudadanía, fue concertado con el Consejo Territorial de Planeación, fue concertado con las autoridades ambientales y ganó plenamente la legitimidad en el programa de gobierno que ganó en las urnas, este POT no fue negado por el Concejo. (...) ¿Por qué no le dijeron autoritario al exalcalde Antanas Mockus cuando expidió el decreto?, ahora que yo cumplo la ley, cumplo los procedimientos, cumplo la concertación, ¿entonces me van a decir autoritaria? Eso es política electoral, la ciudad no se merece eso", concluyó.