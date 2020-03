Tras la aglomeración de personas que se registró en Soacha por cuenta de los miles de usuarios que trataban de tomar un articulado de Transmilenio, el alcalde del municipio dio a conocer que en las próximas horas quedará firmado un decreto que aplica un 'pico y cédula' para ingresar al sistema.

Según el mandatario municipal, esto se hace para resolver la grave problemática de transporte que se vive.

Así las cosas, las personas cuyo número de cédula termine en 0 y 1 solo podrán ingresar a las estaciones desde las 4:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. Los números dos y tres harán lo mismo en el horario de 5:00 a.m. a 6:00 a.m.

Los otros números tendrán estos horarios:

4-5: 6:00 a.m. a 7:00 a.m.

6-7: 7:00 a.m. a 8:00 a.m.

8-9: 8:00 a.m. a 9:00 a.m.

"Cada semana se rotará ese numero de cédulas para que el horario pueda correrse a todas las personas y no sean afectadas", manifestó Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha.

Otro de los anuncios que se realizó tiene que ver con las restricciones para que las personas puedan realizar abastecimiento en medio de la cuarentena nacional que irá hasta el 13 de abril.

"Cédulas terminadas en 0 y 1, de nueve a 10:30 a.m. Las cédulas terminadas en 2 y 3, será de 11 a 12:30. Las cédulas en cuatro y cinco podrán hacer mercado de 1:00 p.m, a 2:30 p.m. Las cédulas terminadas en seis y siete, de 3:00 p.m. a 4:30 p.m., y las terminadas en ocho y nueve, de 5:00 p.m. a 6:30 p.m."