Este viernes inicia el Festival Independiente de Cómic Colombiano: todo lo que debe saber

Para los fanáticos de los cómics y novelas gráficas, llega este viernes el Festival Independiente de Cómic Colombiano, evento que tendrá como escenario la Biblioteca Pública Virgilio Barco y que se realizará hasta este 22 de mayo.

En esta sexta edición del festival, artistas, creadores, editores y fanáticos podrán encontrarse con una serie de talleres, charlas, networking y conferencias virtuales que les permitirán estar más inmersos en este campo y así mismo, ampliar sus conocimientos. A su vez, el evento contará con una serie de actividades presenciales que permitirá a los creativos exhibir sus trabajos.

Le puede interesar: Convocatoria 'Es Cultura Local' en Bogotá: cómo aplicar a los más de $5 mil millones en estímulos

En total, son 35 los expositores que estarán en el evento dirigido por BibloRed, entre los que aparecen artistas y agentes de las artes plásticas y visuales, editoriales independientes y comunitarias, así como agentes del ecosistema del libro, bailarines, academias de danza, productores audiovisuales, entre otros.

"La Red de Bibliotecas públicas de Bogotá se une a la nueva edición del Festival del Cómic Colombiano que se realizará en la Barco, como parte del Plan de lectura, escritura y oralidad, Leer para la Vida, que busca promover el acceso a las diferentes formas de leer y a acercarnos a formatos tan diversos como el cómic y la novela gráfica” afirmó sobre esta edición la directora de lectura y bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed, Consuelo Gaitán.

Por el lado de la programación virtual, las invitadas internacionales “Delius”, María Delia Lozupone, directora de la Editorial Loco Rabia (Argentina); Sarah Leavitt, autora canadiense de las novelas gráficas: Agnes, Murderess y Tangles: A Story About Alzheimer’s, My Mother and Me y Renée Nault, autora canadiense, estarán en una serie de conferencias que serán transmitidas en el auditorio principal.

Lea también: Librería María Mercedes Carranza, un nuevo espacio del FCE en Bogotá

Prográmese: Eventos recomendados en el Festival Independiente del Cómic

Viernes 20 de mayo

Ventanas grises: conflicto y reconciliación en el cómic colombiano (4:00 a 5:00 p.m.)

El director editorial de la Revista Blast, Diego Cárdenas Urquíza hará un recorrido histórico por los cómics sobre el conflicto armado colombiano.

MasterClass de Narración de Historieta (Virtual- 5:00 a 6:00 p.m.)

Este taller estará orientado a brindar herramientas a los autores de historietas a "trabajar la secuencia narrativa, tanto desde el aspecto visual como desde el guion" y estará dirigido por “Delius”, María Delia Lozupone de la Editorial Loco Rabia de Argentina.

Sábado 21 de mayo

Presentación de la novela gráfica ‘Los Fugitivos’ (5:00 a 6:00 p.m.)

Los escritores Mario Mendoza, Keco Olano, Heidi Muskus, arquitecta y colorista, y Gabriel Pedroza presentan la segunda entrega de la trilogía ‘Mysterion’.

Taller de cómic: Arco Narrativo (4:00 a 5:00 p.m.)

Conducido por Rodrigo Lucio de la editorial Surreal Cómics, este taller busca construir un conflicto fuerte y convertirlo en un arco narrativo que contenga escenas y que moldeen la historia, utilizando la técnica del dibujo.

Domingo 22 de mayo

Las viñetas del tricolor: breve historia del cómic colombiano (3:00 a 4:00 p.m.)

Diego Cárdenas Urquíza, director de la Revista Blast, hará recorrido histórico desde los inicios del cómic colombiano, hasta el presente, incluyendo publicaciones, momentos trascendentales, crisis (como la ley del libro), premios y demás. Autores colombianos harán parte del evento para firma de autógrafos.

Breaking into comics: ¿Cómo conseguir trabajar en cómics en el exterior? (4:00 a 5:00 p.m.)



Andrés Barrero y Granda ComicFan hablarán de sus experiencias obteniendo trabajo como creativos de los cómics en diversas editoriales en el extranjero, además de compartir información sobre lo que buscan los directores de arte y editores al elegir nuevos talentos.

Más de la programación de esta edición del festival podrá ser consultada a través de este link