Este viernes se cumple el cuarto día de protestas en el sur de Bogotá

En Bogotá se registra el cuarto día de protestas de habitantes de localidades como Ciudad Bolívar y Usme, que han bloqueado las vías de acceso a barrios como Villa Anita, Santa Librada, Yomasa y Arborizadora, entre otros.

“Por parte de la Alcaldía no nos han dado apoyos, como siempre promesas, pero como tal apoyo no se ve, llevamos más de ocho días sin comer bien porque no tenemos cómo hacerlo, aquí estamos bloqueando y pidiendo ayudas, estamos pacíficamente, no queremos peleas ni nada solo ser escuchados”, indicó uno de los manifestantes.

Por su parte, Leonardo Sánchez otro de los partícipes de la protesta, agregó que “aquí pusimos la olla en toda la vía para quien pase nos regale algo para echarle y comer, aquí hay niños, personas de la tercera edad y madres embarazadas, la situación está muy dura”.

A su turno, Marcela Rojas afirma que vendía productos en la carrera Séptima y con eso mantenía diariamente a sus dos hijos. “Ahora ya no tengo nada, nos dijeron que iban a ver ayudas y tampoco, uno ve por los medios que todo el mundo hace donaciones y la verdad es que aquí no han llegado, entonces no entiendo qué es lo que esta pasando, parece que no le importáramos a la Alcaldía”.

Ante las recientes protestas en Usme y Ciudad Bolívar, donde cientos de ciudadanos han reclamado por la falta de ayudas del Distrito, la alcaldesa Claudia López dijo que hay “politiqueros” que se quieren “saltar la fila” en la entrega de los beneficios de la Alcaldía de Bogotá

“No voy a permitir que ningún politiquero se aproveche de la necesidad de la gente. Los mercados van a llegar directamente a la gente. Yo entiendo a la gente de Usme, Ciudad Bolivar y hasta Rafael Uribe Uribe. Están angustiados, pero no permitiremos a politiqueros”, dijo.

En ese sentido, la alcaldesa señaló que serían algunos concejales y ediles los que estarían organizando asonadas y saqueos en esas zonas del sur de Bogotá.

"Esos políticos quieren que les entreguemos las ayudas a sus amigos, sus tías y sus clientelas y que nosotros le entreguemos mercados a esos listados. Bogotá no va a volver una situación de emergencia un acto de pura politiquería”, insistió.