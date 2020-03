Debido a la mala calidad del aire que se ha presentado en las últimas horas en Bogotá, el Distrito decretó alerta amarilla y dispuso de unas medidas para contrarrestar esta situación, entre ellas el pico y placa extendido para motos y carros, con la que se espera reducir el material particulado en el aire.

Dicha medida se iniciará desde este sábado 7 de marzo con la restricción de vehículos con placas impares entre las 6:30 am y las 6:00 pm. El domingo, los carros con placas pares no podrán circular en Bogotá desde las 6:30 am hasta las 2:00 pm. El pico y placa entre semana irá desde las 6:00 am hasta las 7:30 pm.

Los conductores que infrinjan la norma deberán pagar 438.901 pesos o 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, que es el valor de la multa establecido para quienes conduzcan en pico y placa durante el 2020.

Cabe destacar que las personas que reciban alguna infracción podrán acceder a descuentos si realizan Cursos Pedagógicos. Estos se podrán llevar a cabo en los SuperCades de Movilidad, Paloquemao, Américas, Suba y en el Cade de Fontibón. Previamente se debe solicitar la citan en la línea 195.

De acuerdo con la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, la medida es preventiva y temporal, mientras se mejoran las condiciones de calidad del aire.

Las demás medidas establecidas para contrarrestar esta problemática son la restricción a vehículos de carga mayores a 10 años de antigüedad que comenzó este viernes 6 de marzo desde las 5:00 de la tarde.

Además, las industrias que operan fuentes fijas con combustibles sólidos y líquidos no podrán operar desde las 12:01 am hasta las 11:59 am, durante el tiempo que dure la alerta.