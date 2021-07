Estos serán los puntos de concentración de protestas en Bogotá este 20 de Julio

Este martes 20 de julio se tienen programadas cerca de 35 convocatorias de manifestaciones en Bogotá. Algunas empezarán desde las cinco de la mañana, habrá muestras artísticas, plantones, protestas y también se anunció la presencia de la minga indígena.

Estos serán algunos puntos de concentración:

Terminal del Sur 7am

Av. Cali con Suba 8 am

Monumento de los Héroes 9 am

Parque Nacional 9 am

Banderas 10am

Glorieta Tintal 2 pm

Estación de la Libertad Molinos 9 am

Portal de Las Américas

Super CADE Cra. 30 con 26

Parque de Los Hippies 9 am

Universidad Pedagógica Nacional 10 am

Plaza de Bolívar

Planetario Distrital

Parque Fundacional de Engativá 7 am

Parque Fundacional de Suba

Autopista Sur con Av. Villavicencio

Portal Norte 11 am

Plaza de la Hoja

Portal de Suba 6am

Parque El Virrey

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 10 am

Portal de Usme 5 am

Estación de Transmilenio Transversal 91 8 am

"Esta convocatoria es a nivel nacional y muchas de ellas en barrios, localidades, otras asociadas a actividades como música, arte y cultura, en Usme se llevarán a cabo varios procesos populares, en Ciudad Bolívar, Kennedy que también estarán llegando al Puente de la Dignidad", manifestó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá.

Desde las cinco de la mañana hasta la medianoche estará cerrado el centro de Bogotá desde la calle sexta hasta la Avenida Jiménez y desde la carrera quinta hasta la carrera novena.

En esta jornada de protesta cuenta además con presencia de la Minga Indígena "desde la madrugada estamos recibiendo a integrantes de la minga del Consejo Regional del Cauca, quienes han ofrecido apoyar con su guardia indígena para que las movilizaciones de mañana se adelanten pacíficamente. Todo el que quiera aportar al diálogo y la concertación es bienvenido en Bogotá", manifestó el Secretario de Gobierno de Bogotá.