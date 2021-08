Estos serán los puntos de concentración para las protestas de este 26 de agosto

El secretario de Gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez, dijo que los puntos de concentración serán el Parque Nacional y La Plaza de Bolívar desde las 9:00 a.m y la marcha arrancará desde las 10:00 a.m por la Carrera Séptima para luego pasar por la Décima y finalmente llegar a la Plaza como punto de destino, también el Distrito señaló que a las 8:00 a.m. en Betania (Usme ) y Lucero Alto (Ciudad Bolívar) habrá concentraciones.

"Se prevén cinco convocatorias y plantones en la ciudad de Bogotá, la más nutrida estará sobre las 9:00 a.m. en el Parque Nacional y se prevé su arribo en la Plaza de Bolívar sobre el medio día. Tenemos rutas y desvíos sobre la Carrera Décima y la Carrera Séptima para que no se vea afectada la movilidad, igualmente hay convocatorias en Ciudad Bolívar y Usme", dijo el Secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez.

No se descarta la posibilidad de manifestaciones y plantones en los sectores de Suba, Américas, Héroes y Usme; teniendo en cuenta que estos han sido puntos clave de concentración en el marco del Paro Nacional del presente año.

Estás son algunas de las razones por las que convocaron al Paro Nacional:

-Exigen renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual legal vigente por 12 meses para 7,5 millones de hogares que se encuentran en la pobreza.

-Piden Matrícula Cero, es decir que el Gobierno Nacional de la mano con el Ministerio de Educación garanticen la gratuidad universal de la educación superior en todo el país para que todos los jóvenes tengan acceso a la educación.

-Piden la reforma a la Policía Nacional luego de las más de 4 mil denuncias que hay por agresiones por parte de la Fuerza Pública en el marco del Paro Nacional, de las cuales según la Veeduría Distrital 44 son muertes atribuidas a la institución.

-Exigen al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa prestar seguridad a los lideres sociales de todas las regiones del país ya que cada día hay asesinatos y masacres a manos de grupos criminales.