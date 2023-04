María Paula había salido al centro en compañía de su padre Pablo Munévar Albarracín, pues lo estaba acompañando a una diligencia en la Dian.

“Yo hablé con ella como a las 2:00 p. m. y ella me dijo que había hecho una vuelta en la Dian con el papá . Y el papá le dijo que tomará un taxi para la universidad porque él tenía que hacer otras cosas y no la podía acompañar. Lo que hacían era por inmediaciones del Parque Santander (carrera Séptima con calle 15), en Bogotá, nosotros vivimos en Cota (Cundinamarca). Tomó un taxi y me llamó cuando iba llegando a la universidad. Ahí quedó la conversación en este momento”, indicó su mamá.

Francia Olmos, afirma que aproximadamente a las cuatro de la tarde recibió otra llamada de su hija donde le decía que no le había alcanzado el dinero y que había ido a otro cajero, sin embargo, no pudo retirar.

“A eso de las 4:00 p. m., ella me llamó de nuevo. ‘Mami, imagínate que no me alcanzó la plata y me tocó sacar por cajero, pero el cajero me dice que no puedo sacar plata porque la tarjeta no está habilitada’. Insisto, nosotros vivimos en Cota, ella no conoce bien Bogotá. Yo le dije 'No, dale, no estás desubicada, tranquila, bájate en la carrera 13 y yo te digo dónde hay un banco'. Ella me dijo que estaba en la Universidad.

Sus familiares tiene mucha confusión, pues María Paula, la última vez que habló con ella, le dijo que estaba en la carrera 13, pero su hermano pudo rastrear el computador y sale que estaba en San Victorino.

.”El asunto es que yo la guíe por teléfono y me dijo que había entrado a un banco y que le habían dado un turno y dijo que tenía que apagar el celular. Esto para poder sacar plata. Me decía que no tenía dinero y que quería almorzar”, aseguró su mamá