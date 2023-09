Estudiantes de la ESAP denuncian corrupción en la institución: directivas niegan vicios en contratos

Estudiantes y sindicatos de trabajadores de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) se manifestaron en inmediaciones de la institución solicitando el cambio de las directivos de la universidad.

Los protestantes solicitan la renuncia del director general y la junta administrativa por presuntas irregularidades en la contratación, pues aseguran que los recursos están siendo desviados para beneficiar a las directivas.

Los estudiantes aseguran que esto afecta la educación en la universidad y los sindicatos reclaman que los demás funcionarios se sumen al llamado de atención para que el rector, Jorge Iván Bula los escuche.

Le puede interesar: A la cárcel investigador de la Fiscalía que uso vehículo oficial para cometer un hurto

"Porque ya no aguantamos más corrupción en la ESAP y es 'desgratificante' que los funcionarios en vez de entregarse a la institución se entreguen a la administración, cómo es posible que no apoyen la lucha y sólo se quejen ante el sindicato cuando necesitan apoyo. No es sólo el derecho a la educación, es el derecho al trabajo", mencionó una de las líderes sindicales.

Los directivos salieron a escuchar las exigencias de los alumnos, quienes cuestionaron la utilización del dinero para tercerizar los servicios de la educación.

Pese a este señalamiento, la directora encargada, María Clara Rodríguez aclaró que se tratan de contratos con el objetivo es garantizar la prestación de todos los servicios de la institución en todas las sedes a nivel nacional.

También lea: Investigan al canciller Leyva por irregularidades en suspensión de expedición de pasaportes

"No es así, hacen referencia a un contrato que tuvimos que hacer para contratar los servicios de operador logístico que nos permita, a nivel nacional, realizar todas nuestras actividades, porque nosotros tenemos que cumplir con un proceso de extensión", aseguró la encargada.

Los estudiantes aseguraron que mantendrían la asamblea a la espera de una respuesta y anunciaron que no levantarían la manifestación hasta que el director Bula se siente en la mesa de negociación para llegar a un acuerdo y encontrar soluciones a las quejas de los estudiantes y sindicatos.