Estudiantes marcharon en Bogotá en contra de los abusos policiales

El recorrido se dio de forma pacífica, al menos hasta llegar a la zona céntrica de la capital del país, cuando se presentaron algunos disturbios entre los estudiantes y miembros del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad), que estuvieron acompañando la protesta.

"No más abusos policiales, no más brutalidad policial, no más muertes de inocentes por parte de los policías. Es Necesario tener un Estado que luche por nosotros y no contra nosotros, que haga algo contra las masacres, el asesinato selectivo de líderes sociales, los ataques para militares", pidió uno de los manifestantes.

Antes de llegar a su destino final en la Plaza de Bolívar, los estudiantes hicieron varias paradas, la primera de ellas en la avenida Caracas con calle 54, justo en inmediaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente.

En el lugar lanzaron algunas bolsas con pintura, igualmente pintaron graffitis en las paredes y continuaron con las arengas, sin embargo en esta parada se registraron algunas agresiones contra los miembros del Esmad que se encontraban en protegiendo la fachada de este edificio.

Posteriormente también hicieron una segunda parada, frente a las instalaciones de la Universidad Distrital de la carrera séptima con calle 42, desde allí continuaron su recorrido hacia la zona céntrica.

Cuando la manifestación llegó hasta la zona peatonal de la carrera séptima con calle 19, se presentaron algunos desórdenes y enfrentamientos entre el Esmad y los manifestantes, hecho que propició que la protesta se dispersara.

Aunque la mayoría del recorrido se dio de forma pacífica, lo cierto es que durante su tránsito por gran parte de la ciudad los manifestantes marcaron algunos buses de Transmilenio con graffitis alusivos a sus peticiones, así como la fachadas de edificios, sobretodo entidades bancarias y públicas.