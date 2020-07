Estudiantes de las sedes Palmira, Manizales, Medellín y Bogotá de la Universidad Nacional, decidieron encadenarse y tomarse las sedes educativas, como parte de un proceso de movilización para exigirle al Gobierno la asignación de recursos estatales no comprometidos y matrícula cero, para el segundo semestre de 2020 y todo el año 2021.

Los estudiantes señalan que ante la crisis económica que vive el mundo por cuenta del Covid-19, muchos de ellos no cuentan con los recursos para continuar con su formación académica, por lo que, si no logran el apoyo del Gobierno, tendrán que dejar de estudiar.

Lea también: Docentes, egresados y estudiantes de la Nacional le piden que Fiscalía retractarse

"Decidimos no callar más, no aceptar las políticas del Gobierno Nacional, relacionadas con la educación superior pública, no escoger entre comer o estudiar, no endeudarnos de por vida y por el contrario levantar la voz, levantarla muy alta para que llegue hasta al Palacio de Nariño", manifestó Laura Natalia Pava, representante al Consejo Académico de la Universidad Nacional sede Bogotá.

Entre las peticiones que han elevado los estudiantes está la matrícula cero universal para 2020 y 2021. "Estamos en contra de la focalización en la matrícula cero, propuestas por el Gobierno Nacional, y por el contrario, consideramos que debe ser una política universal, siendo así una garantía de acceso de las y los jóvenes colombianos a la educación superior pública entendida como un derecho fundamental", señalan.

En total, para que en la Universidad Nacional de Colombia se pueda aplicar matrícula cero, es de $72.000 millones de pesos por semestre, ya que se cuenta en promedio con 50 mil estudiantes. De este monto, actualmente, el Gobierno destina $5.200 millones a través del Decreto 662.

Le puede interesar: Luz verde a reactivación del transporte terrestre: Gobierno define el paso a paso

La segunda petición es una inyección presupuestal de $32.881, correspondiente al déficit generado en el marco de la pandemia. "Durante la emergencia sanitaria y económica y gracias al modelo actual de financiación de las IES públicas, la UN ha dejado de recibir recursos necesarios para su funcionamiento. Es por eso que exigimos una inyección presupuestal", señaló Pava.

Los estudiantes también hicieron un llamado a la rectora Dolly Montoya y los vicerrectores de cada una de las sedes, "a apoyar las exigencias, a acompañar y respetar a las y los estudiantes en este ejercicio de movilización, así como garantizar condiciones de bienestar y calidad en el desarrollo de los semestres, y atención a las exigencias planteadas por el movimiento estudiantil en cada una de las sedes".