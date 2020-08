Estudio pone en duda las razones del toque de queda de noviembre de 2019 en Bogotá

Una alianza entre un sector del Concejo de Bogotá y la empresa Cifras y Conceptos reveló un estudio en el que aseguran que las razones por las que las autoridades nacionales y distritales decretaron toque de queda, el pasado 21 de noviembre de 2019 en la ciudad, eran infundadas.

Allí se afirma que no encontraron que las autoridades de la capital colombiana registraran hechos de vandalismo durante esa noche y el amanecer del 22 de noviembre, después de que el Gobierno asegurara que la decisión se tomaba para mantener el orden público.

"La gran tesis que nosotros estamos defendiendo y que queremos evidenciar es que las razones fundamentales que esgrimió el presidente Duque en su declaración eran razones infundadas. Los tales vándalos no existieron", dijo el concejal Diego Cancino.

"No hay un solo hecho de judicialización por hechos de vandalismo relacionados con la noche del toque de queda. De 8:00 de la noche a 6:00 de la mañana no hay un solo hecho de esos. Es muy grave", agregó.

Por su lado, César Caballero, gerente de la empresa Cifras y Conceptos, aseguró que no buscan hacer de jueces o que el estudio sea parte de un juicio, sino que las autoridades resuelvan las dudas planteadas allí sobre las decisiones tomadas esa noche.

"Recordamos lo que pasó esa noche, hay una serie de sensaciones y de emociones que nos hicieron sentir esa noche y no nos han dado respuesta sobre lo que pasó", expuso Caballero.

"Algún exfuncionario ahora está diciendo que sí dijeron lo que no había pasado pero creo que lo importante hoy no es saber lo que no pasó, sino que sepamos qué fue lo que pasó", indicó el gerente.

Por otro lado, explicaron que el estudio incluye análisis de las tendencias de redes sociales durante esa jornada de toque de queda, decretada en medio de manifestaciones contra el Gobierno Nacional en el marco del paro nacional convocado por distintos sectores.