Aunque el Congreso de la República le solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el estudio realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre el Metro de Bogotá, el documento no fue entregado a los parlamentarios.

Dicho estudio podría revelar qué tan viable sería que algunos tramos de la primera línea del Metro sean subterráneos, tal y como lo ha planteado el presidente de la República, Gustavo Petro.

La no entrega del documento generó molestia entre los parlamentarios, quienes señalaron que la directora (e) de la ANI podría estar incurriendo en prevaricato.

El senador David Luna precisó que "le quiero recordar que usted tiene responsabilidades con el Congreso la República y no es mi estilo, nunca lo ha sido, pero negarse constituye un prevaricato".

Agregó que "yo creo que es valioso que usted analice con su equipo jurídico, si quiere con el señor presidente de la República, por qué razón usted se niega permanentemente a entregar el documento que entiendo que la Sociedad Colombiana de Ingenieros se lo entregó a usted”.

Durante el debate, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, a través de Rafael Fonseca, uno de sus representantes, dejó claro que el estudio que elaboraron no es vinculante y no puede ser utilizado para tomar una decisión sobre si el Metro debe ser elevado o subterráneo, ya que solo se trata de un ejercicio académico.

Según los asistentes a la sesión, esto significa que la construcción del metro elevado no tiene reversa.

“Para que quede con toda claridad, no fuimos contratados para dar una recomendación de qué tipo de Metro es que se debe hacer, no fuimos contratados para eso. Fuimos contratados para hacer una metodología que sirviera para todos proyectos de desarrollo que tienen que ver con transporte en el país (…) Hicimos los ejercicios y son ejercicios académicos, con los que no se puede tomar una decisión, de ninguna manera se puede tomar una decisión”, indicó.

La directora (e) de la ANI, Carolina Barbanti, explicó que el documento podrá ser revelado una vez sea entregado al Ministerio de Transporte y se expida una resolución.

“El documento va a ser adoptado mediante resolución del Ministerio de Transporte como todos los documentos que son de política que genera el Ministerio y en ese momento pues queda totalmente a disposición de toda la gente, no es en este momento. La confidencialidad no es que no se vaya a saber nunca y esta información que estamos poniendo de presente es la que hemos venido trabajando y mediante resolución de adopción del Ministerio de transporte el documento quede a disposición de todos, para ver todas las recomendaciones”, indicó.

Los congresistas cuestionaron la respuesta de la directora de la ANI y advierten que se está incumpliendo una tutela que orden revelar los resultados del estudio elaborado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros.