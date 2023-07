"Evité una tragedia": policía agredido en El Dorado por discusión con extranjero

El patrullero Jhon Favio Lagarcha, oriundo del Chocó, quien recibió los golpes por un ciudadano canadiense en el Aeropuerto Internacional El Dorado, dijo que evitó una tragedia dentro de la terminal aérea, ya que el sujeto pretendía quitarle el arma de dotación.

Antes de este acto de intolerancia, el uniformado se dirigía al baño, cuando el sujeto se le abalanzó por detrás, quería quitarle el arma.

"El señor se me abalanza a quitarme el armamento, y luego reacciona golpeándome el rostro y quedé un poco mareado. Yo alejo al señor, para proteger el armamento, teniendo en cuenta que es un aeropuerto Internacional, no solo protegí mi vida, sino el de los demás", dijo Lagarcha.

Ante estos hechos, la comunidad apoyó al uniformado agredido. "Estoy esperando las investigaciones, aún no se porque me atacó, el estaba muy ofuscado por algo. Le agradezco al apoyo de la ciudadanía, que se encontraba en el Aeropuerto ese día, fue de mucha ayuda, la gente me ayudó a realizar el procedimiento. También, tengo agradecimiento con la Policía, porque he tenido acompañamiento", finalizó Lagarcha.

De igual manera, la Policía Nacional impuso un comparendo de 592.200 al ciudadano de nacionalidad canadiense, quien fue protagonista en este acto de intolerancia en el Aeropuerto El Dorado, en el que golpeó y propinó empujones a un policía, en hechos registrados el martes 11 de julio.

La Fiscalía General de la Nación lo presentará ante un juzgado de Control de Garantías, en el que se definirá su situación judicial, mientras espera en la URI de Puente Aranda.

De igual manera, el perro quedará bajo el Instituto de Protección Animal, para que asuman el cuidado, hasta que el juez a cargo del caso, tome la decisión referente al extranjero Vince Tony Sozio.