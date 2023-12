Excandidato a edil denuncia que conductor de aplicación lo drogó y luego le robó sus pertenencias

Por medio de redes sociales se ha conocido la denuncia del excandidato a edil de Bogotá, David Vega, quien, al parecer, fue drogado y robado por un conductor de la plataforma Didi, cuando se cumplía un trayecto hacia la calle 26 el pasado fin de semana.

De acuerdo con la denuncia del excandidato, este pidió un servicio en la plataforma como de costumbre y en el momento en que llegó el conductor se veía que iba a ser un trayecto normal, sin embargo, en pocos instantes el hombre lo drogó con un pañuelo que llevaba salpicado de escopolamina.

"Desde Pablo VI hasta la calle 26 con carrera 30 el conductor me escopolaminó, para robarme mi celular, mis documentos personales y mis tarjetas de crédito, vaciando totalmente mis cuentas, ya presentamos la denuncia ante la Fiscalía y la empresa de Didi, pero no hemos recibido respuesta alguna, también sabemos dónde se encuentra el celular, pero las autoridades nos dicen que no pueden actuar", dijo.

Lea también: ¿Qué se sabe de los niños abandonados en El Dorado? ICBF y Migración Colombia respondieron

Ante esto, la empresa Didi respondió “ rechazamos rotundamente cualquier acto que vulnere la seguridad de los usuarios, sean personas usuarias arrendatarias o usuarias arrendadoras, que utilizan la aplicación. Lamentamos esta situación reportada por el usuario arrendatario. Una vez recibimos el reporte del caso, el equipo de seguridad para Didi activó sus protocolos internos y se brindó información al usuario arrendatario en relación con el proceso de denuncia formal ante las autoridades”.

“Manifestamos nuestra entera disposición de colaborar con las autoridades competentes, para brindar información y cualquier otro requerimiento en relación con este caso, en el marco de una investigación formal. La seguridad de la comunidad es prioridad para Didi y seguimos trabajando constantemente para construir ciudades más seguras a través de la tecnología”, concluyó la plataforma.